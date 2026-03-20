La Spagna presenta la maglia per il Mondiale: si ispira alla tradizione letteraria iberica

La Nazionale di calcio della Spagna ha svelato la sua seconda maglia per il Mondiale 2026, presentata da Adidas a Los Angeles insieme alle divise di altre 25 federazioni partner del brand tedesco.

Il design della nuova divisa prende ispirazione dalla tradizione letteraria spagnola: il colore principale ricorda il bianco sporco delle pagine dei libri, mentre grafismi e disegni richiamano manoscritti e testi classici. Anche dettagli più piccoli, come le maniche e il colletto, presentano rifiniture in oro e bordeaux, e sul retro del colletto compare l’iscrizione “ESPAÑA” con la caratteristica lettera Ñ, un omaggio alla lingua e alla cultura spagnola. L’obiettivo è creare un’identità nazionale riconoscibile sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.

La presentazione ha incluso la nuova collezione completa delle 25 federazioni Adidas, reinterpretando elementi classici del design del brand legati ai Mondiali. Tra le novità, il ritorno del trifoglio 36 anni dopo e le tradizionali tre strisce, simboli storici e iconici dello sponsor tecnico della Spagna. Una nuova seconda maglia, che combina storia, cultura e design sportivo, celebrando la tradizione spagnola e il marchio.