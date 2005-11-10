Ufficiale Latte Lath torna in Europa: l'ex Atalanta si trasferisce in prestito all'Union Berlino

L'Union Berlino ha ufficializzato l'arrivo di Emmanuel Latte Lath, attaccante ivoriano classe 1999 che si trasferisce in prestito dall'Atlanta United. Il 27enne porta in dote un bagaglio di esperienze maturate tra Italia, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti e con la nazionale della Costa d'Avorio, andando a rinforzare il reparto offensivo del club tedesco.

Nato ad Abidjan il 1° gennaio 1999, Latte Lath è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, dove ha completato tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra. Il debutto tra i professionisti è arrivato nell'agosto 2016 in Coppa Italia, competizione nella quale ha realizzato anche il suo primo gol pochi mesi più tardi contro la Juventus. Dopo diverse esperienze in prestito nel calcio italiano, la svolta della sua carriera è arrivata nella stagione 2022/23 con il San Gallo. In Svizzera ha firmato 14 reti in 31 partite di campionato, affermandosi tra i migliori marcatori della Super League e attirando l'interesse di diversi club europei.

Nell'estate del 2023 è passato al Middlesbrough, dove si è imposto come uno dei protagonisti della squadra. In una stagione e mezza ha collezionato 29 gol in 67 presenze ufficiali, mettendo in mostra velocità, profondità e grande incisività negli ultimi metri. A inizio 2025 si è trasferito in MLS, all'Atlanta United, con cui ha preso parte a 48 incontri contribuendo a 15 reti tra gol e assist. Dal 2024 è inoltre nel giro della nazionale della Costa d'Avorio, con cui ha già collezionato quattro presenze. Ora una nuova sfida in Bundesliga con la maglia dell'Union Berlino, che punta sulle sue qualità per aumentare il peso offensivo della squadra.