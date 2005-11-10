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Due operazioni per l'Union SG: Barry all'Al Shabab, arriva il portiere Koffi

Due operazioni per l'Union SG: Barry all'Al Shabab, arriva il portiere Koffi TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 07:49Calcio estero

L'Union Saint-Gilloise ha ufficializzato due operazioni di mercato: la cessione in prestito di Mamadou Barry all'Al-Shabab e l'arrivo del portiere burkinabé Hervé Koffi.

Il difensore centrale senegalese Mamadou Thierno Barry giocherà la prossima stagione in Arabia Saudita. Il classe 2004 si trasferisce all'Al-Shabab con la formula del prestito annuale, corredato da un'opzione di riscatto. Arrivato all'Union nel gennaio 2025 dal Tromsø, Barry ha collezionato quattro presenze con la prima squadra nell'arco di una stagione e mezza. Ora per lui si apre una nuova esperienza, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e minuti in campo.

In entrata, invece, il club belga ha accolto Hervé Koffi, portiere della nazionale del Burkina Faso, che arriva dal Lens con la stessa formula: prestito per una stagione con diritto di riscatto. Il 26enne è reduce da un'ottima annata in Ligue 1 con l'Angers, dove ha difeso i pali da titolare mantenendo la porta inviolata in dieci occasioni. Prima dell'esperienza in Francia, Koffi aveva già maturato una lunga esperienza nel campionato belga con le maglie di Mouscron e Sporting Charleroi, superando le cento presenze in Jupiler Pro League. A Charleroi ha condiviso lo spogliatoio anche con l'attuale centrocampista dell'Union, Adem Zorgane.

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