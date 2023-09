Dopo Marco Verratti e Julian Draxler, un altro giocatore del Paris Saint-Germain fa le valigie e va a giocare in Qatar. il giovane Ilyes Housni, attaccante di origini marocchine, è stato infatti ceduto in prestito all'Al-Sadd di Doha.

Housni, 18 anni, ha giocato due volte con la prima squadra nella scorsa stagione e si è particolarmente distinto nella Youth League, con 8 gol e 3 assist in 7 partite.

OFFICIAL | French player Ilyes Housni has signed for #AlSadd for the 2023-24 season from Paris Saint-Germain#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/G9Anixkx7A

— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 18, 2023