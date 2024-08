Ufficiale Il PSG cede Housni di nuovo in prestito: il classe 2005 si trasferisce al Le Havre

Il Paris Saint-Germain cede Ilyes Housni in prestito al Le Havre. L'attaccante classe 2005, prodotto del vivaio parigino, cambia maglia, ma resta in Ligue 1. Reduce da un'esperienza in Qatar, dove si è laureato campione con l'Al Sadd, il centravanti ora vivrà una stagione nel massimo campionato francese. Di seguito il comunicato con il quale il Le Havre ha annunciato il suo arrivo:

"Ilyes Housni, promettente attaccante 19enne, viene ceduto in prestito all'HAC dal PSG. Presente una volta in Ligue 1, visto numerose volte in Youth League, ceduto in prestito la scorsa stagione al club dell'Al Sadd (con il quale è stato campione del Qatar), questo giocatore, efficiente, solido, veloce, nazionale della Francia U17 e U18, ha la doppia nazionalità, francese e marocchina. Benvenuto, Ilyes!".