ufficiale PSG, primo contratto da pro per Housni. È il bomber della Youth League

Primo contratto da professionista per Ilyes Housni, attaccante di 17 anni in forza al PSG. Il classe 2005, che si è messo in evidenza nel corso dell'ultima Youth League laureandosi capocannoniere della fase a gironi, ha firmato con il club parigino al 30 giugno 2026.