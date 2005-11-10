Ufficiale Il Lilla si assicura un promettente terzino svizzero: arriva il 19enne Loun Srdanovic

Il Lilla guarda al futuro e si assicura uno dei giovani più promettenti del calcio svizzero. Il club francese ha ufficializzato l'acquisto di Loun Srdanovic, terzino destro dell'Under 19 elvetica, che ha firmato un contratto fino al 2030 dopo l'esperienza al Servette.

Nato il 4 agosto 2006 da madre camerunese e padre di origini serbe, croate e tedesche, Srdanovic è cresciuto tra Meyrin e il settore giovanile del Servette, dove ha completato tutto il percorso di formazione fino all'esordio in prima squadra a soli 17 anni. Nella stagione 2025/26 ha confermato il suo talento, disputando 16 partite tra campionato e coppe europee, comprese le qualificazioni a Champions League, Europa League e Conference League, nonostante uno stop per infortunio. Dal 2022 è inoltre un punto fermo delle nazionali giovanili svizzere. "Sono molto orgoglioso e felice di entrare a far parte di questo grande club e di questa grande famiglia", ha dichiarato il difensore. "Al Lilla c'è una mentalità combattiva che mi rispecchia. Ho parlato a lungo con il presidente Olivier Létang e ho percepito subito le grandi ambizioni della società. La Ligue 1 è un campionato intenso e ricco di talento: era la sfida che cercavo".

Terzino moderno, veloce e dotato di una buona struttura fisica, Srdanovic abbina solidità difensiva a una spiccata propensione offensiva. Cresciuto inizialmente come ala, si distingue per la capacità di spingere con continuità sulla fascia e per l'efficacia nelle transizioni.