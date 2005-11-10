Strasburgo, un talento polacco tra i pali: il 20enne Piekutowski firma fino al 2031
Lo Strasburgo comunica con soddisfazione l'arrivo di Milosz Piekutowski. Il portiere polacco, proveniente dallo Jagiellonia, ha firmato un contratto che lo legherà al club francese fino al 2031.
Nato nel 2006, Piekutowski è cresciuto nel settore giovanile del club polacco, con cui ha completato il proprio percorso di formazione fino all'esordio in prima squadra. Nella stagione 2025/26 il giovane estremo difensore ha collezionato 8 presenze complessive tra tutte le competizioni, due delle quali in UEFA Conference League.
Tra i suoi ricordi più significativi anche la sfida disputata nell'ottobre 2025, quando difese la porta dello Jagiellonia contro lo Strasburgo in una gara terminata 1-1. Con questo investimento, il Racing aggiunge alla propria rosa un portiere giovane e di prospettiva, destinato a crescere all'interno del progetto del club.