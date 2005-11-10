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Monaco, un colpo di prospettiva dal Paris Saint-Germain: arriva il 2008 Aymen Assab

Monaco, un colpo di prospettiva dal Paris Saint-Germain: arriva il 2008 Aymen Assab TUTTOmercatoWEB
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:12Calcio estero
Il Monaco ufficializza l'arrivo di Aymen Assab dal PSG. Il centrocampista offensivo classe 2008 inizierà subito la preparazione con la prima squadra.

Dopo aver ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore Filipe Luis, il Monaco ha annunciato anche l'ingaggio di Aymen Assab, centrocampista offensivo classe 2008 proveniente dal settore giovanile del Paris Saint-Germain. Reduce da un'ottima stagione con l'Under 19 parigina, il giovane francese è pronto a iniziare una nuova avventura.

Una stagione da protagonista con il PSG

Assab arriva al Monaco dopo aver collezionato 35 presenze, due gol e cinque assist con la formazione Under 19 del PSG. Nel corso dell'ultima annata ha contribuito alla conquista del campionato francese di categoria e della Coppa Gambardella, guadagnandosi anche le prime convocazioni con la Nazionale francese Under 19, con cui ha già totalizzato due presenze.

Il comunicato del Monaco

Il giovane trequartista prenderà subito parte al raduno della prima squadra, che inizierà con test fisici e visite mediche tra lunedì e martedì. Ad annunciare il suo arrivo è stato lo stesso club monegasco: "L'AS Monaco è lieta di annunciare l'arrivo di Aymen Assab dal Paris Saint-Germain. Il giovane centrocampista, che compirà 18 anni il 18 luglio, sta partecipando al ritorno agli allenamenti della prima squadra, insieme ai giovani giocatori dell'Academy", si legge nella nota ufficiale.

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