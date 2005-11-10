Ufficiale Getafe, Romero ha convinto e resterà fino al 2030. Il giovane Cuellar all'Atletico Madrid

Il Getafe ha ufficializzato il ritorno a titolo definitivo di Zaid Romero, raggiungendo un accordo con il Bruges per il trasferimento del difensore argentino, già protagonista nella seconda parte della scorsa stagione con la squadra di Bordalas, periodo nel quale ha collezionato 15 presenze ufficiali e una rete. Romero ha convinto per solidità difensiva, forza nel gioco aereo e capacità di adattarsi rapidamente alle richieste della squadra.

Cresciuto nel settore giovanile del Godoy Cruz, il difensore ha maturato esperienza anche con Villa Dálmine, LDU Quito, Estudiantes de La Plata e Bruges, prima di affermarsi in Spagna. Il suo ritorno rappresenta un rinforzo importante per la retroguardia del Getafe, che ritrova un giocatore già inserito nell'ambiente e pronto a garantire affidabilità.

Contestualmente, il club ha annunciato la cessione di Martin Cuellar all'Atletico Madrid. Il giovane calciatore chiude così il suo percorso dopo tre stagioni con la maglia del Getafe, dove è cresciuto attraverso il settore giovanile fino a raggiungere il Getafe B. Nell'ultima annata ha collezionato 13 presenze e tre gol.