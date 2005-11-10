Ufficiale Longoni arriva, Renato Marin va via in prestito: il PSG lo cede al Nacional

Renato Marin giocherà la stagione 2026/27 in prestito al Nacional. Il Paris Saint-Germain ha infatti ufficializzato il trasferimento temporaneo del portiere classe 2006 al club della massima serie portoghese, senza inserire alcun diritto di riscatto. Nato il 10 luglio 2006 a San Paolo, in Brasile, Marin è cresciuto calcisticamente nel suo Paese prima di trasferirsi a Roma con la famiglia nel 2020 ed entrare nel settore giovanile giallorosso. Con i capitolini ha conquistato il campionato Under 17 e si è poi imposto come titolare della Primavera, collezionando 39 presenze e 13 clean sheet nella stagione 2023-24.

Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione con l'Italia Under-19, con cui ha disputato 12 partite, partecipando agli Europei di categoria del 2024, conclusi con l'eliminazione in semifinale. Nella stagione successiva è entrato stabilmente nel giro della prima squadra della Roma, figurando in panchina in 28 occasioni, comprese le prime sei gare di Europa League, senza però esordire ufficialmente.

Nell'estate del 2025 il passaggio al Paris Saint-Germain, dove ha debuttato tra i professionisti in Coppa di Francia contro il Vendée Fontenay Foot. Successivamente ha collezionato anche due presenze in Ligue 1 e nella sua prima stagione in Francia ha inoltre arricchito il proprio palmarès vincendo Ligue 1, Champions League, Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale FIFA e Trophée des Champions. Ora la nuova esperienza al Nacional rappresenta un'opportunità importante per accumulare minuti e continuità in prima squadra prima di fare ritorno al PSG.