Liverpool, Isak dal 1' nel derby. Slot: "Nessuna sorpresa, può giocare tra 60 e 75 minuti"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal derby contro l'Everton: "Uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa formazione è legato all'importanza di questa partita, data la consapevolezza di quanto sia speciale, quindi un po' di esperienza può essere d'aiuto. Abbiamo inserito tre giocatori che disputeranno questa trasferta per la prima volta".

Riguardo alle perplessità suscitate dalla scelta di schierare Alexander Isak titolare: "Non capisco perché siano sorpresi. Durante la settimana è riuscito a giocare 55-60 minuti. Il vantaggio è che, se lo fai partire titolare, ha 15 minuti di riposo nell'intervallo e può ripartire subito dopo. Per me ha perfettamente senso schierare un numero nove in grado di giocare dai 60 ai 75 minuti a seconda dell'intensità della partita, ed è proprio quello che facciamo".

Sulla lotta per un posto in Champions League: "Per riuscirci dobbiamo concentrarci sulla partita e sul compito che ci attende. Conosciamo le loro qualità, conosciamo le nostre. Sappiamo cosa dobbiamo fare qui. Non sarà mai facile. Dobbiamo lottare duramente, ed è quello che faremo oggi. Poi guarderemo la classifica, ma prima di tutto dobbiamo concentrarci sull'obiettivo che ci attende".