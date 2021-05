"Lo scandalo Matheus". As attacca il Barça per questo affare: "7 milioni, 0 minuti In Liga"

vedi letture

"Lo scandalo Matheus". E' il titolo di un lungo approfondimento del quotidiano spagnolo 'As' riguardante Matheus Fernandes, centrocampista classe '98 che la scorsa estate è sbarcato in Catalogna.

Acquistato dal Palmeiras per sette milioni di euro più tre di bonus, Matheus non è mai sceso in campo e addirittura non è stato mai nemmeno presentato alla stampa e ai tifosi.

"È possibile - si legge - che una buona percentuale dei tifosi del Barça non sappia nemmeno chi sia Matheus Fernandes. Va quindi detto che si tratta di un centrocampista brasiliano che sta per compiere 23 anni, che è costato al club sette milioni di euro più tre di bonus e che, forse per vergogna, non è mai stato presentato ufficialmente. Bene, Matheus Fernandes ha salutato LaLiga questo sabato senza giocare un solo minuto. Inoltre non ha giocato in Coppa del Re e se l'ha fatto nei Champons è stato solo per 17 minuti contro la Dinamo Kiev per poter dire, un giorno, che ha indossato la maglia del Barça in una partita ufficiale".