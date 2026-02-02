Como, brutta sorpresa: sfuma Kaiki. Il ds del Cruzeiro: "Resta. Trattativa non concretizzata"

Aveva fatto bene Cesc Fabregas a rimanere vago, sempre che si riferisse a Kaiki Bruno. Ma dopo la vittoria del Cruzeiro per 1-0 sul Betim, il direttore sportivo del club biancoblù, Bruno Spindel, è uscito allo scoperto e ha confermato la rottura delle trattative con il Como per la cessione del terzino sinistro classe 2003.

Kaiki è sceso in campo da titolare contro il Betim questa domenica, alla vigilia della chiusura del calciomercato italiano, vincendo di misura (1-0) in trasferta. Durante la settimana, il Cruzeiro aveva dato segnali positivi al Como riguardo a un'offerta di 10 milioni di euro più di 2 milioni di bonus per la cessione del giocatore ma non è stato raggiunto un accordo definitivo.

"Kaiki resta. Voglio ringraziare Pedrinho (Pedro Lourenço, proprietario della SAF) e Junio (vicepresidente), i principali responsabili della permanenza dell'atleta. Voglio elogiare la professionalità e la condotta di Kaiki. C'è stata una negoziazione, portata avanti dai suoi agenti, che non è stata concretizzata", le parole del diesse Spindel riprese da GE Globo.

Kaiki ha 22 anni ed è un prodotto del vivaio del Cruzeiro, nonché uno dei protagonisti della scorsa stagione della squadra biancoblù nel campionato brasiliano. È emersa una precisazione riguardo la sua permanenza in squadra, dopo aver mandato a rotoli il passaggio al Como: era stata espressamente richiesta da Tite, allenatore del Cruzeiro, per il 2026. Con la maglia della Raposa il giocatore vanta 96 presenze, 2 gol e 6 assist. Il terzino sinistro ha rinnovato il contratto a metà 2024, con nuova scadenza fissata nel 2027.