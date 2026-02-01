Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como alla prova Atalanta, Fabregas conferma l'arrivo di Cuenca e dà un indizio di mercato

Como alla prova Atalanta, Fabregas conferma l'arrivo di Cuenca e dà un indizio di mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:41Serie A
Yvonne Alessandro

Cesc Fabregas arriva al primo scontro diretto della sua carriera con il Como.
Il tecnico dei lariani oggi pomeriggio affronterà probabilmente uno dei match più importanti della stagione, a giudicare dalla classifica e dalla rincorsa al sogno Europa. Di fronte a sé però avrà un'Atalanta rigenerata dall'arrivo di Raffaele Palladino in panchina, dopo la cacciata di Juric, che ha inserito una marcia superiore e dato il via ad un'operazione rimonta importante per cercare di spodestare i biancoblù da una posizione ambita.

"Sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi in questo mese di gennaio. Non siamo abituati a fare un periodo del genere, con partite così ravvicinate", ha commentato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro con l'Atalanta il tecnico del Como. "Ma sono contento della positività trasmessa, dell'importanza delle partite compresa. E abbiamo usato tutti i giocatori disponibili. Chi entra ha fatto sempre bene, hanno rispettato il compagno, sono molto soddisfatto di questo. Però serve una spinta in più, un po' più di benzina per vincere questa partita con la Dea".

Intanto è stata confermata la presenza di Tasos Douvikas e respinti dunque i timori di una sospetta distorsione alla caviglia dopo l'uscita dal campo contro la Fiorentina. Mentre Alvaro Morata sarà più una carta da giocarsi a gara in corso, non avendo i 90 minuti nelle gambe, al pari di Addai come freccia a destra.

Poi è arrivata una conferma importante. Andrés Cuenca sarà un giocatore del Como: "è fatto ma non arriva subito", ha annunciato Fabregas in conferenza. Negando dunque l'arrivo a gennaio, ma rimandandolo all'estate. Per il classe 2007 il club lombardo pagherà un indennizzo economico a favore del Barcellona - detentore del cartellino - a partire dal primo luglio, con il giovane difensore destinato a rimanere in Spagna e giocare in Serie B in prestito allo Sporting Gijon per altri sei mesi. La cifra dell'indennizzo dovrebbe ammontare a circa 500mila euro per quello che, di fatto, sarà il primo rinforzo estivo della squadra di Cesc Fabregas. In questi sei mesi il giocatore avrà dunque la possibilità di mettersi in mostra in una squadra, lo Sporting Gijon, che attualmente è settimo in Segunda Division. I blaugrana manterranno anche una percentuale sulla futura rivendita.

Indizio invece su Kaiki Bruno del Cruzeiro. "Per uno non è ancora chiuso, ma so che sta andando bene", ha suggerito Fabregas, prestando attenzione a non rivelare il nome in questione. Ma tutto lascia credere che si tratti proprio del terzino sinistro brasiliano classe 2003, per il quale è stato trovato un accordo con il club brasiliano per 10 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus: il giocatore - che ha dato l'ok al trasferimento dopo aver definito i termini personali del contratto - dovrebbe arrivare al termine del campionato, salvo colpi di scena nelle ultime ore di mercato di gennaio (il mercato chiude domani alle 20).

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
