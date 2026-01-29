Como, c'è l'accordo per Kaiki del Cruzeiro: 10 milioni ai brasiliani, più 2 di bonus
TUTTO mercato WEB
Il Como ha definito nelle ultime ore l'accordo per l'acquisto di Kaiki dal Cruzeiro come nuovo terzino sinistro. L'intesa tra i due club è totale e ogni tassello è ormai al suo posto, fa sapere Fabrizio Romano.
L'operazione si è conclusa sulla base di una parte fissa di 10 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus. L'accordo verbale è stato raggiunto nella giornata di oggi e nelle prossime ore si procederà con i passaggi formali e la stesura dei contratti per ufficializzare il trasferimento.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile