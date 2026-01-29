Como, c'è l'accordo per Kaiki del Cruzeiro: 10 milioni ai brasiliani, più 2 di bonus

Il Como ha definito nelle ultime ore l'accordo per l'acquisto di Kaiki dal Cruzeiro come nuovo terzino sinistro. L'intesa tra i due club è totale e ogni tassello è ormai al suo posto, fa sapere Fabrizio Romano.

L'operazione si è conclusa sulla base di una parte fissa di 10 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus. L'accordo verbale è stato raggiunto nella giornata di oggi e nelle prossime ore si procederà con i passaggi formali e la stesura dei contratti per ufficializzare il trasferimento.