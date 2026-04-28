Manchester United, Carrick vola basso: "Non festeggiamo troppo una qualificazione in Champions!"

Il Manchester United è ormai a un passo dall'obiettivo minimo: bastano solo due punti per blindare un posto tra le prime cinque della Premier League e staccare il pass per la prossima Champions League. Tuttavia, nonostante l'importanza del traguardo, l'allenatore ad interim Michael Carrick ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi, invitandoli a non accontentarsi e a puntare a vette più prestigiose.

Il club deve ambire a sfidare le grandi: il messaggio di Carrick alla squadra

Dopo il successo per 2-1 contro il Brentford, Carrick ha lodato la costanza del gruppo in un campionato che non concede sconti, sottolineando il valore delle numerose vittorie ottenute. "I ragazzi meritano credito per la posizione in cui ci troviamo", ha dichiarato il tecnico, "ma la qualificazione europea non deve trasformarsi in una celebrazione eccessiva". La filosofia di Carrick è limpida: il club deve ambire a sfidare le grandi e non considerare la stagione conclusa una volta centrato l'obiettivo aritmetico.

Il focus si sposta quindi sulla mentalità: per Carrick, l'identità dello United impone di lottare per ogni punto disponibile fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. L'ambizione di scalare ulteriormente la classifica riflette la volontà di riportare i Red Devils a una dimensione di vertice assoluto, trasformando il piazzamento Champions da un punto d'arrivo a una semplice base di partenza per il futuro.