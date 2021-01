Manchester United, futuro di Pogba si decide a fine stagione. Da non escludere la permanenza

vedi letture

Il Manchester United non deciderà il futuro di Paul Pogba prima della fine della stagione. La buona striscia in Premier League - con i Red Devils a un passo dal primo posto - potrebbe cambiare il futuro del centrocampista francese dopo le frizioni invernali. Non è quindi da escludere una possibile permanenza per l'ex Juventus.