Manchester United: Pogba, Van de Beek e Mata non recupereranno per il Milan

Ole Gunnar Solskjaer fa il punto in conferenza stampa sulle condizioni di Paul Pogba, Donny van de Beek e Juan Mata: “No, non credo che nessuno di questi sarà disponibile (per la partit contro il West Ham, ndr). Speriamo forse prima della pausa internazionale. Forse, ma non ne sono sicuro. Ci vuole un po 'più di quanto ci aspettassimo, ma abbiamo tre partite di tanto in tanto per la pausa internazionale e dopo saranno tutte disponibili per noi ".