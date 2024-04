Ufficiale Marsiglia, Simon Ngapandouetnbu rinnova fino al 2026: "Spero di andare in prestito"

Il Marsiglia ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver prolungato il contratto di Simon Ngapandouetnbu fino al 2026. Il portiere camerunese proseguirà dunque la sua avventura in Francia dopo essere arrivato nel 2019 a soli 16 anni. Il classe 2003 vanta per ora 40 presenze con la squadra B, mentre deve ancora esordire in quella che milita in Ligue 1.

Il 21enne ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali: "È motivo di orgoglio perché l’OM è il club dove sono cresciuto. Ringrazio il club per la fiducia che continua a darmi. Sono commosso. Fin da quando ero piccolo, sono stato lì e la gente si fida di me. Con il mio recente infortunio sento ancora di più la fiducia del Presidente e di tutti coloro che fanno parte del club. Il mio obiettivo e la mia ambizione è giocare. Spero di andare in prestito il prossimo anno per tornare ancora più forte. Mi sono evoluto molto da quando ho firmato il mio primo contratto professionale. Sono successe molte cose. Lavoro molto e ho sempre lavorato con i migliori portieri come Pau Lopez, Ruben Blanco, Steve Mandanda o Yohann Pelé. Nella selezione mi trovo fianco a fianco con André Onana e così, poco a poco, sto facendo progressi".