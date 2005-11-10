Ufficiale Messico eliminato dal Mondiale, Ochoa lascia il calcio professionistico e si ritira

Guillermo Ochoa lascia il calcio professionistico a 40 anni: dopo l'eliminazione del Messico dal Mondiale, il portiere si ritira

Prima del Mondiale, Guillermo Ochoa era stato chiaro, indicando questa competizione come l'ultima della sua carriera. Adesso che il Messico è stato eliminato dall'Inghilterra, il Memo si ritira ufficialmente dal calcio professionistico e inizia una nuova fase della sua vita. È stato un'icona e un simbolo non soltanto del Tricolor, ma un po' di tutti noi, che abbiamo ammirato la sua costanza e la sua voglia di migliorarsi sempre.

Cosa disse a TMW un mese fa

Quando gli venne chiesto che cosa avrebbe fatto una volta detto basta, Ochoa rispose così: “Sono ancora molto concentrato sul giocare e sul vivere questa fase della mia carriera. Il calcio continua ad appassionarmi tantissimo. Ovviamente uno inizia a pensare al futuro poco a poco, ma non ho ancora nulla di definito. Mi piacerebbe restare legato al calcio in qualche modo, perché è stata tutta la mia vita".