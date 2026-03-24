Meunier non pensa al ritiro: “Voglio giocare fino a 40 anni, ho ancora la testa di un ventenne”

A 34 anni Thomas Meunier è ancora protagonista e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il terzino del Lille, decisivo nell’ultima giornata con un gol e un assist, resta un punto fermo anche in nazionale e guarda al futuro con entusiasmo, nonostante il contratto in scadenza e le inevitabili domande sul proseguimento della carriera.

Intervistato da Het Laatste Nieuws, il difensore del Belgio ha chiarito di non avere in mente l’idea del ritiro: “Il mio accordo sta per finire, ma non penso minimamente di smettere. Mi sento bene fisicamente e nella mia testa ho ancora vent’anni”. Parole che confermano la voglia di continuare a competere ad alto livello, magari anche cambiando squadra nella prossima estate, senza escludere alcuna soluzione.

Meunier ha poi sorpreso tutti fissando un obiettivo ambizioso: “Vorrei restare professionista fino a quarant’anni. Ho ancora passione e determinazione, le stesse di quando ero molto più giovane. Spero che il calcio abbia ancora tanto da darmi”.

Il laterale belga si gode anche il presente, felice di essere ancora convocato e di vivere nuove esperienze con il gruppo allenato da Rudi Garcia: “Sono già soddisfatto solo per il fatto di essere qui. Andare negli Stati Uniti per due amichevoli è qualcosa di bello, durante la carriera ho vissuto situazioni simili e l’organizzazione è sempre perfetta”.