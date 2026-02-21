Meunier vince la causa contro il Trabzonspor: la FIFA dà ragione al belga. Cos'è accaduto

Si chiude con un verdetto favorevole a Thomas Meunier una vicenda legale che andava avanti da mesi. L’organo di governo del calcio mondiale ha infatti respinto il ricorso del Trabzonspor, che aveva contestato il trasferimento del difensore al Lille a parametro zero nella scorsa stagione.

Secondo la FIFA, l’ex giocatore del PSG ha agito nel pieno rispetto del contratto, attivando correttamente la clausola rescissoria che gli consentiva di lasciare il club turco. Una decisione che mette fine alle accuse mosse dalla dirigenza del Trabzonspor, convinta che il belga avesse ecceduto i propri diritti.

Meunier ha voluto commentare personalmente l’esito della causa sui social: “Durante il mio trasferimento dal Trabzonspor al Lille sono stato citato in giudizio perché si riteneva che avessi abusato della clausola rescissoria. La FIFA ha respinto la richiesta, riconoscendo che ho agito nel pieno rispetto dei miei diritti”. Poi il chiarimento rivolto ai tifosi turchi: “Ho sempre onorato il mio impegno con il club, dall’inizio alla fine, nonostante quanto sostenuto dalla dirigenza”.