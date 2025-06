Ufficiale Middlesbrough, dopo oltre due anni è addio con Carrick. Il tecnico non sarà confermato

vedi letture

Dopo il decimo posto in Championship, il secondo livello del calcio inglese, il Middlesbrough ha annunciato l’addio del tecnico Michael Carrick con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto.

“Il Middlesbrough Football Club ha oggi separato l'allenatore Michael Carrick. Anche gli assistenti di Michael, Jonathan Woodgate e Graeme Carrick, hanno lasciato il club. - sui legge nella nota della società inglese - Vorremmo ringraziare Michael, Jonathan e Graeme per tutto il loro duro lavoro e il loro incrollabile impegno. Auguriamo loro il meglio per il futuro. Al momento il club non rilascerà ulteriori dichiarazioni”.

L’ex centrocampista del Manchester United (dove ha militato dal 2006 al 2018) che ha guidato ad interim per tre gare nel 2021, lascia il Boro dopo oltre due anni e 136 panchine. Carrick infatti era diventato allenatore del club nell’ottobre del 2022 e in questo periodo ha ottenuto 63 vittorie, 24 pareggi e 49 sconfitte per una media di 1,57 punti a partita.