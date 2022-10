Michael Carrick torna in panchina. L'ex centrocampista 41enne, che allenò il Manchester United nel periodo tra l'esonero di Solskjaer e l'arrivo di Rangnick, è il nuovo tecnico del Middlesbrough, che ha esonerato di recente Chris Wilder.

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach 🤝

Welcome to #Boro, Michael! 🔴⚪️ #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) October 24, 2022