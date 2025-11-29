Monaco, non è ancora il tempo per Pogba titolare. Ma per lo spogliatoio è già un leader

La lunga attesa è finita e l'entusiasmo è tornato a salire nel Principato. Paul Pogba è tornato in campo dopo ben 811 giorni di assenza, debuttando con il Monaco contro il Rennes. Sebbene la sua squadra sia caduta pesantemente (4-1), gli otto minuti giocati dal francese hanno subito messo in mostra la sua visione di gioco e le sue eccezionali capacità tecniche.

Questo ritorno è ossigeno puro per un ambiente che, dopo la lunga riabilitazione e una recente ricaduta, aveva visto l'entusiasmo iniziale scemare. L'ex Juventus è tornato con successo e il club non vuole affrettare i tempi. Non a caso, è stato lasciato a riposo contro il Pafos in Champions League, seguendo un piano di graduale reintegro in una squadra che ha disperato bisogno del suo calibro. Pogba non sarà titolare nell'imminente big match di Ligue 1 contro il PSG allo Stade Louis II. Come riportato da L’Equipe, è troppo presto per reggere l’intensità dei primi minuti, specialmente contro un centrocampo dominante come quello parigino.

Intanto lo spogliatoio ha già eletto Pogba a punto di riferimento. Il suo carisma ha conquistato tutti, ma il centrocampista 32enne sembra ancora restio ad assumere il ruolo di leader in campo, sentendo di non averne il diritto a causa del poco minutaggio. I compagni, però, spingono affinché si prenda subito la squadra sulle spalle. Con il tempo e una serie di partite, questo ruolo arriverà. Per ora, sia Pogba che il Monaco vogliono evitare passi falsi: la strada per il pieno recupero è stata troppo lunga per rovinarla con la fretta.