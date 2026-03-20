Pogba svolge parte dell'allenamento in gruppo, ma niente rischi: tornerà dopo la sosta

Arrivano buone notizie in casa Monaco sul recupero di Paul Pogba, anche se il rientro ufficiale resta ancora da programmare con prudenza. Il centrocampista francese, fermo dallo scorso 5 dicembre - dopo la gara contro il Brest - a causa di un infortunio al polpaccio, ha svolto nella mattinata di oggi una parte dell’allenamento con il gruppo.

Un passaggio importante nel percorso di recupero del campione del mondo 2018, che sembra rispettare i tempi indicati a metà febbraio dal tecnico Sébastien Pocognoli. Alla vigilia della sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain, l’allenatore era stato chiaro: "Il piano di rientro è definito. Ci aspettiamo di riaverlo prima della sosta per le nazionali e speriamo che possa crescere di condizione in quel periodo per arrivare pronto al finale di stagione".

Proprio la pausa internazionale sarà infatti decisiva per permettere a Pogba di aumentare gradualmente i carichi di lavoro e ritrovare il ritmo partita. Nonostante i progressi, però, il suo rientro tra i convocati non è ancora imminente. Salvo sorprese, il centrocampista non farà infatti parte della squadra che affronterà l’Olympique Lione nella prossima giornata di Ligue 1. Lo staff medico e tecnico preferiscono infatti evitare qualsiasi rischio, gestendo con attenzione ogni fase del recupero. Dopo mesi difficili e appena tre presenze stagionali, l’obiettivo è chiaro: riportare Pogba al top della condizione per il momento decisivo della stagione, senza correre rischi inutili. Il ritorno si avvicina, ma servirà ancora pazienza.