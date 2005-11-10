Ufficiale Monaco, ecco il sostituto di Caio Henrique: dal Cercle Bruges arriva Nazinho

Il Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Flávio Nazinho dal Cercle Bruges. Il terzino sinistro portoghese, classe 2003, ha firmato un contratto che lo legherà al club del Principato fino al 30 giugno 2030, rappresentando uno dei primi rinforzi per la nuova stagione.

Cresciuto calcisticamente tra diversi club della regione di Lisbona, Nazinho ha completato il proprio percorso di formazione nello Sporting CP, dove ha firmato il primo contratto da professionista nel 2021. Inizialmente impiegato come esterno offensivo, è stato successivamente arretrato nel ruolo di terzino sinistro, posizione nella quale ha messo in mostra le sue qualità attirando l'attenzione dell'allora tecnico Ruben Amorim. Con la prima squadra dello Sporting ha anche esordito in UEFA Champions League nel novembre 2021 contro il Borussia Dortmund.

Nel settembre 2023 il trasferimento in prestito al Cercle Bruges ha rappresentato la svolta della sua carriera. Dopo una prima stagione positiva, il club belga ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo, affidandogli un ruolo sempre più importante. In Belgio ha totalizzato 94 presenze, realizzando 6 gol e 16 assist, mentre nell'ultima stagione ha chiuso con 3 reti e 8 passaggi decisivi in 32 partite, contribuendo anche allo storico percorso del Cercle Bruges in Conference League. Terzino moderno, rapido e propositivo, Nazinho abbina solidità difensiva a una costante spinta offensiva. A soli 22 anni è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese e ora è pronto a mettersi alla prova con la maglia del Monaco, dove proverà a confermare la crescita mostrata nelle ultime stagioni.