Monaco, vittoria col Brest e quarto posto in classifica. A segno l'ex Inter Jovetic

Il Monaco bissa il successo prestigioso sul Paris Saint-Germain con un altro due a zero, questa volta a danno del Brest: decisive le reti messe a segno dall'ex interista Jovetic e da Volland, che hanno fissato il risultato sul due a zero finale. I monegaschi blindano così il quarto posto in classifica e agganciano momentaneamente il Lione, impegnato questa sera in casa del Marsiglia.