Ufficiale Il Feyenoord si regala un talento di origini italiane: dal Groningen ecco Luciano Valente

Luciano Valente è un nuovo giocatore del Feyenoord. Dopo l'accordo preliminare tra il club di Rotterdam e il Groningen, il 21enne centrocampista offensivo ha firmato un contratto quadriennale, valido fino al 30 giugno 2029. La firma è arrivata lunedì pomeriggio a De Kuip, casa del Feyenoord, e per Valente è un sogno che si realizza.

"Finalmente è ufficiale", ha dichiarato Valente con visibile entusiasmo. "Per me e per la mia famiglia c'era sempre stata una sola opzione, dal momento in cui il Feyenoord si è fatto avanti. Volevo venire qui. Ci è voluto un po' di tempo, ma sono felicissimo che finalmente sia successo. Quando guardavo il Feyenoord da fuori, lo vedevo come una grande famiglia. Quando sono venuto qui con la maglia del Groningen non avevo idea di cosa mi aspettasse al De Kuip. Sono davvero contento di poter giocare per questi tifosi".

Valente non vede l'ora di iniziare la sua avventura: "È quasi un peccato che debba ancora andare in vacanza, perché non vedo l'ora di cominciare e di essere utile alla squadra. Non vedo l'ora di affrontare le partite di qualificazione per la Champions League. Spero di creare dei bellissimi ricordi insieme ai miei compagni":

Nato e cresciuto a Groningen e di origini italiane, Valente ha iniziato a giocare a calcio nel club locale GVAV-Rapiditas, dove il suo talento è stato presto notato dal Groningen, che lo ha integrato nella sua Academy. Il giovane centrocampista è cresciuto rapidamente, diventando uno dei punti di forza della squadra. Ha esordito in Eredivisie nel 2022, all’età di 18 anni, in una partita contro l'Ajax. Con il Groningen Valente ha vissuto l'esperienza della retrocessione, ma anche la promozione immediata in Eredivisie.

La sua crescita non è passata inosservata e, dopo essere stato uno dei protagonisti della stagione scorsa, Valente ha scelto di rappresentare i Paesi Bassi a livello internazionale, dopo aver giocato per l'Italia nelle giovanili. Ha raggiunto le semifinali dell'Europeo Under 21, prima di essere eliminato dai futuri campioni d'Europa dell'Inghilterra. Valente indosserà la maglia numero 40, come richiesto personalmente.