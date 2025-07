Ufficiale L'Amburgo continua a rinforzarsi: ingaggiato Rayan Philippe dall'Eintracht Braunschweig

vedi letture

L'Amburgo ha ufficializzato l'acquisto di Rayan Philippe, attaccante francese di 24 anni proveniente dall'Eintracht Braunschweig. Il calciatore ha firmato un contratto con il club contro cui aveva messo a segno tre gol nelle due sfide disputate nella scorsa stagione, in cui ha giocato 37 partite complessive e realizzato 14 gol e fornito 6 assist, risultando determinante per la salvezza del Braunschweig.

Stefan Kuntz, membro del consiglio sportivo, ha sottolineato il ruolo cruciale che Philippe ha avuto nella permanenza del Braunschweig in Bundesliga: "È stato un giocatore chiave e siamo felici che ora possa fare il passo successivo nella sua carriera con noi. Ha dimostrato il suo valore in seconda divisione, e siamo pronti ad affrontare insieme la Bundesliga". Il direttore sportivo Claus Costa ha aggiunto: "Con la sua versatilità e atletismo, Rayan è esattamente il tipo di attaccante che stavamo cercando. La sua velocità, i suoi inserimenti e la sua pericolosità sotto porta lo rendono un'arma in più per il nostro attacco".

Philippe, che indosserà la maglia numero 14, ha già iniziato la preparazione pre-stagionale e non vede l'ora di dimostrare il suo valore al Volksparkstadion. "Sono entusiasta di far parte di questa squadra e voglio subito mettermi al lavoro per contribuire al successo".