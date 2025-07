Ufficiale Everton, rinnovo per il giovane Eli Campbell: ha firmato un nuovo contratto fino al 2027

Il difensore Eli Campbell ha prolungato il suo contratto con l’Everton firmando un accordo biennale che lo legherà al club fino al giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile dei Toffees, dove è arrivato all’età di 13 anni, Campbell ha firmato il suo primo contratto da professionista nell’estate del 2022. Il classe 2004 può giocare come centrale difensivo, ma anche sul lato sinistro della retroguardia.

Nella scorsa stagione ha vissuto una tappa importante per la sua crescita, con un prestito al Ross County, nella Scottish Premiership, dove ha collezionato 32 presenze e ha segnato anche il suo primo gol tra i professionisti. In precedenza, aveva trascorso alcuni mesi al Fleetwood Town (League One), chiudendo la stagione con 12 presenze.

Parlando al sito ufficiale del club di Liverpool, Campbell ha espresso soddisfazione per il rinnovo: "Sono qui da sette anni e sono felicissimo di continuare. Ross County è stata una sfida difficile per via della lotta salvezza, ma mi ha reso un giocatore migliore. Ho imparato molto". Il giovane difensore ha sottolineato anche l’importanza del dialogo con Paul Tait, tecnico dell’Under 21, che ha notato i suoi progressi sul piano tecnico e fisico: "Il mio obiettivo è crescere ancora e arrivare in prima squadra. Se dovrò fare un altro prestito per migliorarmi, sarò felice di farlo".