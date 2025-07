Ufficiale Il Brighton cede il portiere campione con l'Inghilterra U21: va in prestito al Birmingham

Il Birmingham City ha ufficializzato l'arrivo in prestito di James Beadle, portiere classe 2004, per l'intera stagione 2025/26. Il talentuoso estremo difensore di proprietà del Brighton & Hove Albion continuerà così il suo percorso di crescita in Championship, dopo un'annata da protagonista con lo Sheffield Wednesday.

Beadle ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Brighton nel gennaio 2023 e da allora ha accumulato importanti esperienze in prestito. Dopo un inizio brillante in League One con l’Oxford United, ha chiuso la stagione 2023/24 proprio con lo Sheffield Wednesday, dove ha disputato 38 partite, confermandosi come uno dei giovani portieri più promettenti d'Inghilterra.

A rafforzare la sua reputazione è arrivato anche il recente trionfo con l’Inghilterra Under 21, che ha vinto il Campionato Europeo UEFA battendo la Germania in finale. Beadle è stato titolare in tutte le gare del torneo, dimostrando affidabilità e sangue freddo nei momenti decisivi. "Siamo felici di aver trovato un’altra ottima opportunità per James in una squadra ambiziosa, appena promossa e desiderosa di affermarsi in Championship", ha dichiarato David Weir, direttore tecnico del Brighton. "Il nostro team continuerà a seguirlo da vicino e gli auguriamo il meglio per questa nuova tappa della sua carriera".