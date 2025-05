Ufficiale Monterrey, esonerato Demichelis: "Comunicheremo a tempo debito il nuovo tecnico"

vedi letture

Terremoto in casa dei Rayados de Monterrey. I futuri sfidanti nel Gruppo E del Mondiale per Club dell'Inter infatti hanno deciso di esonerare Martín Demichelis dopo l’eliminazione nei quarti di finale del Torneo Clausura MX 2025 contro il Toluca. L’allenatore argentino, già messo in discussione da tempo, aveva espresso dubbi sulla sua permanenza ai Rayados dopo la sconfitta per 2-1 a Toluca, che ha permesso agli avversari di qualificarsi grazie alla migliore posizione in classifica generale, dopo il pareggio complessivo di 4-4.

Alla fine, i dubbi che aveva lasciato trapelare Demichelis hanno portato al suo licenziamento, annunciato attraverso i canali social del club messicano. Il tecnico ha diretto un totale di 43 partite, con un bilancio di 20 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte.

Il comunicato ufficiale

"Informiamo i nostri tifosi e i mezzi di comunicazione che il club ha deciso di porre fine alla gestione di Martin Demichelis come allenatore della Prima Squadra dei Rayados, a partire da domenica 11 maggio 2025. Ringraziamo Martín e il suo staff tecnico per la professionalità e l’impegno dimostrati in questa fase, e auguriamo loro successo nei progetti futuri. Riconosciamo il supporto inestimabile dei nostri tifosi e comunicheremo a tempo debito chi sarà il nuovo responsabile della direzione tecnica, in vista delle prossime sfide sportive dei Rayados".