Ufficiale Austin, colpo Brandon Vazquez: il bomber lascia i Rayados e torna negli USA

vedi letture

Brandon Vazquez Toledo torna negli Stati Uniti: l'attaccante americano, 26 anni, lascia i Rayados di Monterrey e firma un contratto con Austin fino al 31 dicembre 2028.

Nato a San Diego ma di chiare origini messicane, Vazquez è cresciuto nel Tijuana ma si è trasferito ad Atlanta nel 2017. La sua ascesa è stata lenta ma inesorabile: a gennaio dello scorso anno ha esordito in Nazionale, con un gol in amichevole contro la Serbia, e ha trascinato gli USA nell'ultima Gold Cup, persa ai rigori in finale contro Panama. Per lui finora 4 gol in 11 presenze con la selezione a stelle e strisce. In Messico invece ha giocato 49 partite, mettendo a referto 14 reti e un assist. Austin ha sborsato quasi 10 milioni per acquistarlo: l'operazione, definita a inizio gennaio, è stata ufficializzata oggi.