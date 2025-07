Ufficiale Nantes, l’ex Fiorentina Lafont ceduto in prestito al Panathinaikos

Tramite i propri canali ufficiali il Nantes ha ufficializzato la cessione in prestito secco del portiere Alban Lafont, tra le altre anche ex della Fiorentina. Di seguito il comunicato:

Alban Lafont in prestito al Panathinaikos.

Portiere decisivo, capitano e giocatore chiave nella nostra vittoria in Coppa di Francia 2022, Alban si trasferisce in Grecia in prestito per una stagione.

Un enorme grazie per tutto quello che hai portato ai Gialloverdi.

Buona Fortuna Alban