Ufficiale Swansea a tempo di rap. Anche Snoop Dogg diventa nuovo comproprietario del club

Dopo Luka Modric un’altra personalità entra nel novero degli investitori dello Swansea. Stavolta però si tratta nientemeno che del noto rapper americano Snoop Dogg, il quale già qualche giorno fa aveva posato con la maglia del club per la presentazione delle nuove divise. Di seguito il comunicato del club gallese:

Lo Swansea City è lieto di annunciare che la superstar mondiale del rap e artista multi-platino Snoop Dogg è diventato il nuovo comproprietario e investitore di alto profilo del club.

Il 53enne, che ha suscitato scalpore sui social media sabato con il suo contributo al lancio della nostra maglia casalinga 2025-26, entra a far parte del club pochi mesi dopo l'ingresso del grande calciatore croato Luka Modrić nello Swansea City.

Snoop è riconosciuto come uno dei più grandi e influenti rapper di tutti i tempi e ha venduto 35 milioni di album in tutto il mondo in oltre 30 anni di carriera, sia come artista che come discografico. Il proprietario della Death Row Records ha vinto innumerevoli premi e ricevuto 17 nomination ai Grammy.

Ha sempre nutrito una profonda passione per lo sport, e in particolare per il calcio. È stato ambasciatore del marchio per la serie di videogiochi FIFA ed è stato fotografato con indosso diverse maglie delle squadre nel corso degli anni.

La divisa casalinga dello Swansea potrebbe essere l'ultima di questa serie, ma il legame di Snoop con il club sarà più profondo dell'indossare la famosa maglia bianca, ora che diventerà formalmente membro della proprietà del club. E ci auguriamo che la sua fama internazionale e la sua passione per il calcio possano svolgere un ruolo importante nell'aiutarci a diffondere il nome dello Swansea City il più possibile, al fine di migliorare le nostre prestazioni commerciali e sostenere ulteriormente le nostre aspirazioni come club.