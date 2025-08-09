Ufficiale No Leeds, Mateo Joseph va al Maiorca (in prestito): "Posto ideale per crescere ancora"

Mateo Joseph torna a casa. L'attaccante classe 2003, uno dei gioellini del giro della Nazionale Under 21 spagnola, dopo due anni al Leeds e in Inghilterra - sebbene la promozione in Premier League - ha deciso di tornare in patria e di indossare la maglia del Maiorca. Una tappa momentanea, in prestito secco fino all'estate 2026, infatti rimarrà legato al club inglese da un contratto fino al 2028.

Comunicato ufficiale

"Mateo Joseph Fernández-Regatillo (Santander, 19/10/2003) è un nuovo giocatore del RCD Maiorca. L’attaccante arriva in prestito fino alla fine della stagione dal Leeds United. Nella scorsa stagione, il giovane calciatore di 21 anni ha disputato 41 partite, segnando tre gol e fornendo quattro assist. Inoltre, ha appena partecipato agli Europei Under-21 con la nazionale spagnola, con la quale ha segnato otto gol in 13 presenze.

Joseph fa parte della stessa generazione di Pablo Torre e i due hanno giocato insieme nelle giovanili del Racing Santander e nella nazionale spagnola giovanile. Il nuovo giocatore del RCD Maiorca si è formato anche nelle giovanili dell’RCD Espanyol.

Benvenuto, Mateo!".

Le parole del nuovo arrivato

"Sono molto felice, entusiasta e con tanta voglia di iniziare ad allenarmi, di giocare, di conoscere i compagni e di vedere com’è tutto qui", ha esordito ai canali ufficiali del Maiorca. "Il mio agente mi ha comunicato che c’era la possibilità di venire qui, e devo dire che è stata un’emozione incredibile. Ci hanno presentato il progetto e tutto quanto, e questo è un posto ideale per continuare a crescere, per cercare di aiutare la squadra e per migliorare ancora".

E ancora: "Con Pablo (Torre, suo compagno di squadra in U21, ndr) parlavo già abitualmente, e quando si è presentata questa opportunità gliel’ho detto. Da quel momento anche lui mi ha spiegato tutto, e in parte è anche grazie a lui se sono qui. Ho un rapporto molto speciale con lui e non vedo l’ora di conoscere anche gli altri compagni. Spero che potremo crescere tutti insieme, aiutare il più possibile. Bisogna affrontare ogni partita una alla volta e speriamo che ci siano tanti successi".