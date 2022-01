Il Leeds rende noto l'acquisto di Mateo Joseph Fernandez dall'Espanyol. 18 anni, attaccante, il talento spagnolo, ma nato da genitori britannici, si è legato al nuovo club fino al 2025.



✍️ Leeds United are pleased to announce the signing of Mateo Joseph Fernandez from La Liga side, RCD Espanyol

— Leeds United (@LUFC) January 4, 2022