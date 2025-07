Ufficiale Juventus Next Gen, Nonge saluta e si trasferisce al Kocaelispor

Colpo in uscita per la Juventus Next Gen: Joseph Nonge (20) è atteso nella città di Izmit in Turchia per lo svolgimento delle visite mediche. Il Kocaelispor si è infatti accordato con la Juventus per un trasferimento a titolo definitivo.

Il centrocampista belgo-congolese dovrebbe firmare con il suo nuovo club un contratto triennale. Termina così l'esperienza in Italia di Nonge, arrivato a Torino nel 2021 e passato successivamente in prestito al Troyes ed al Servette. Venticinque le presenze con i bianconeri, fra prima squadra e Next Gen.

La nota del club su Instagram: "È stato raggiunto un accordo con la Juventus Football Club, iscritta alla Federazione Italiana Calcio per il trasferimento finale del calciatore professionista Joseph Nonge Boende al nostro club. Il giocatore verrà nella nostra città per condurre ulteriori trattative di trasferimento e per sottoporsi a visita medica presso il nostro sponsor sanitario Atakent Cihan Hospital", conclude il comunicato.