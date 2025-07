Ufficiale Everton, dal Villarreal ecco Barry: l'attaccante firma un contratto fino al 2029

Nuovo innesto per l’Everton. I Toffees hanno infatti ufficializzato l’acquisto di Thierno Barry dal Villarreal. L’attaccante della nazionale francese ha firmato con la squadra di Liverpool un contratto quadriennale con scadenza quindi nel giugno 2029. "Sono molto content - ha dichiarato il giocatore al canale ufficiale del club - È davvero emozionante essere qui. Non vedo l'ora di iniziare e spero di farlo molto presto. L'Everton è un grande club in Premier League. Ha una bella storia e qui hanno giocato ottimi giocatori, come Wayne Rooney e Romelu Lukaku. Da giovane mi piaceva guardare questi giocatori, ora voglio fare come quelli che mi hanno preceduto.

Ho avuto buone conversazioni con l'allenatore. Mi ha detto che ho le qualità per giocare in Premier League. Vuole fare un buon lavoro con me. Vuole aiutarmi nel mio percorso e ho percepito la sincerità del suo approccio, ecco perché ho scelto di venire qui.

Per me è un sogno giocare in Premier League. Penso di aver dimostrato nella mia carriera finora di sapermi adattare. Ad esempio, la scorsa stagione sono andato in Liga, che è un campionato di vertice, e penso di aver fatto una buona stagione per la mia prima stagione. Non ho paura di giocare qui e fare lo stesso".