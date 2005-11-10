Ufficiale Oudin trova squadra. Dopo l'Italia comincia una nuova avventura con l'AEL Limassol

Nuova avventura per Rémi Oudin, che riparte da Cipro. Il trequartista francese ha firmato a parametro zero con l'AEL Limassol, legandosi al club cipriota con un contratto valido fino al 2028. Classe 1996, Oudin lascia definitivamente il calcio italiano dopo essersi svincolato al termine della scorsa stagione, vissuta con la maglia del Catanzaro. Il fantasista era arrivato in Italia nell'estate del 2022 dal Bordeaux, iniziando la sua esperienza in Serie A con il Lecce, prima di vestire anche la maglia della Sampdoria e, nell'ultimo campionato, quella del Catanzaro.

Dopo quattro stagioni trascorse nel nostro Paese, il francese ha deciso di intraprendere una nuova esperienza all'estero. L'AEL Limassol ha puntato sulla sua qualità e sulla sua esperienza, assicurandosi un giocatore capace di ricoprire tutti i ruoli della trequarti offensiva. Per Oudin si apre così un nuovo capitolo della carriera nel campionato cipriota, con l'obiettivo di rilanciarsi e diventare uno dei punti di riferimento della formazione gialloblù.