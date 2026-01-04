Catanzaro, tre possibili addii: Oudin, Pandolfi e Buso verso la cessione

Il Catanzaro di Alberto Aquilani vola in classifica grazie a una striscia di cinque vittorie consecutive che ha rilanciato ambizioni e prospettive in vista della seconda parte di stagione. I giallorossi, ora stabilmente nelle zone alte, guardano al mercato di gennaio come a un’occasione per rifinire la rosa e rendere il gruppo ancora più competitivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, per finanziare nuovi innesti sarà necessario anche sfoltire l’organico. Tre i nomi che al momento sembrano destinati a lasciare la Calabria: Rémi Oudin, Luca Pandolfi e Nicolò Buso. Tutti e tre hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione e potrebbero essere sacrificati per fare posto a profili più funzionali al progetto tecnico di Aquilani.

Il Catanzaro valuta le possibili uscite senza fretta, ma con la consapevolezza che la finestra invernale rappresenta una fase chiave per trasformare l’ottimo momento in una vera e propria candidatura alle posizioni di vertice.