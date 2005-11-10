Ufficiale Vozinha ha firmato. Il portiere capoverdiano è un nuovo giocatore del Colo Colo

Josimar José Évora Dias è un nuovo giocatore del Colo Colo. Il portiere della nazionale di Capo Verde ha firmato il contratto che lo legherà al club cileno, dando il via a un'avventura che ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi. L'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali: "Vozinha è del Cacique!". Il presidente Aníbal Mosa ha accolto personalmente l'estremo difensore, che nella mattinata di ieri aveva superato le visite mediche prima di sottoscrivere l'accordo.

Il 40enne, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Chaves, nella seconda divisione portoghese, ha firmato un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, fino al 2027. Secondo la stampa cilena, percepirà uno stipendio di circa 30 mila dollari al mese. Tra qualche ora Vozinha sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni e successivamente sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa, ma il Colo Colo sta preparando qualcosa di speciale: mercoledì sera il portiere verrà accolto allo Stadio Monumental davanti ai propri tifosi con una cerimonia che richiama quella organizzata nel 2024 per il ritorno di Arturo Vidal.

L'esordio ufficiale non è stato ancora fissato, ma l'ipotesi più probabile è quella del 16 agosto, quando il Colo Colo ospiterà l'O'Higgins prima dell'attesissimo Superclásico contro l'Universidad de Chile. Il portiere vestirà la maglia con la scritta "Vozinha", autorizzata dall'Associazione Nazionale di Calcio Professionistico cilena nonostante il regolamento limiti normalmente l'utilizzo dei soprannomi.

L'arrivo dell'estremo difensore capoverdiano è diventato un autentico fenomeno mediatico. Dopo le straordinarie prestazioni offerte al Mondiale 2026 contro Spagna e Argentina, Vozinha ha conquistato quasi 30 milioni di nuovi follower su Instagram ed è stato inserito dalla FIFA nell'undici ideale della competizione, votato dai tifosi.