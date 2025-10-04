Monza-Catanzaro 2-1, le pagelle: qualcuno fermi Azzi. Birindelli decisivo, male Oudin

RISULTATO FINALE DEL MATCH: MONZA-CATANZARO 2-1.

MONZA

Thiam 6 - Incolpevole sul gol di Cissè ed estremamente sicuro su ogni uscita o intervento fino al fischio finale del direttore di gara.

Izzo 6,5 - Gioca il suo classico match, caratterizzato da aggressività ed irruenza. Dopo una partenza in affanno prende le misure e si fa apprezzare anche con qualche lancio dalle retrovie. È suo l'assist per il gol della vittoria di Birindelli.

Ravanelli 6 - Non perfetto sul gol di Cissè e quando il Catanzaro attacca nel primo tempo, lui soffre. Nella ripresa non corre pericoli e argina bene Iemmello.

Carboni 6 - L'autore del gol contro l'Empoli gioca un'altra partita sufficiente, contenendo al meglio un cliente scomodo come Oudin. (Dal 91' Delli Carri S.V.)

Birindelli 7,5 - Quando ha spazio è incontenibile sulla fascia destra, dopo due ottime iniziative non sfruttate dai compagni, la terza è quella buona: cross basso su cui Agustin Alvarez deve solo metterci il piede. Nella ripresa fa lui l'attaccante, finalizzando il tiro-cross di Izzo. (Dal 91' Brorsson S.V.)

Obiang 5 - Primo tempo disastroso in ogni fase. Di interdizione, di costruzione, con errori tecnici continui. Perde il pallone che porterà all'1-0 dei calabresi. Nella ripresa migliora leggermente la sua prestazione.

Zeroli 5,5 - Il giovane centrocampista di proprietà del Milan soffre e non poco in mediana, rimediando in apertura di gara un'ammonizione che lo condiziona per tutta la permanenza in campo.

Azzi 7,5 - Scatenato. Incontenibile sulla sua corsia di competenza, sforna ripetutamente potenziali assist per i compagni e la sua velocità crea il panico nella difesa calabrese. Sfiora il gol nel primo tempo, colpendo la traversa.

Colpani 6,5 - Non è ancora nella miglior condizione, ma ci mette lo zampino in entrambe le reti del Monza, con due passaggi chiave nelle rispettive azioni. Per questa categoria è senza dubbio un lusso averlo in squadra. (Dal 73' Galazzi 5,5 - Ha una buona occasione, ma la spreca malamente).

Keita Baldé 6 - Dopo una partenza lenta, entra in partita e dà un grande contributo alla manovra offensiva dei biancorossi, grazie alla sua qualità tecnica. Nel finale di primo tempo calcia alle stelle da ottima posizione, su sponda di Colpani. (Dal 76' Colombo S.V.)

Alvarez 6,5 - Assente ingiustificato del match fino al minuto 37, momento in cui si fa trovare pronto a spingere in rete l'ottimo invito di Birindelli. Non brilla troppo neanche nella ripresa, a cui si aggiunge una grande occasione sprecata di testa. Nella sua valutazione non può che pesare un gol così pesante come quello dell'1-1. (Dal 76' Maric S.V.)

Filippo Pensalfini 6,5 - Il vice di Paolo Bianco porta fortuna ai biancorossi e soprattutto al mister, a rischio panchina prima di questo match. Il Monza parte malissimo, ma anche grazie ai grandi valori tecnici a disposizione la ribalta e nella ripresa non rischia nulla.

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Anche l'estremo difensore del Catanzaro, come quello avversario, non può fare nulla per evitare le reti subite, entrambe da distanza ravvicinata.

Bettella 5,5 - Gioca una buona prima mezz'ora di gara, ma pesa sul suo giudizio il gol realizzato da Alvarez: il difensore perde il duello con l'attaccante dei biancorossi nell'occasione. Ripresa in continuo affanno. (Dal 74' Di Chiara S.V.)

Antonini 5,5 - Anche lui in sofferenza e con poca sicurezza nel corso del secondo tempo, in cui il Monza ha spinto tanto.

Verrengia 5,5 - Come i suoi colleghi di reparto, anche lui non eccede letture difensive, Birindelli è entrato in area troppe volte e con troppa facilità.

Cassandro 5,5 - Bella sfida con Azzi nel corso del match, ma l'equilibrio dura poco: l'esterno biancorosso ha decisamente una marcia differente da quello giallorosso. (Dal 62' D'Alessandro 5 - È lui a perdere nettamente Birindelli in occasione del secondo gol del Monza).

Petriccione 5,5 - Il Catanzaro gioca un primo tempo ottimo e una ripresa opaca e molto dipende dalla mediana giallorossa. Brillante nel primo tempo, confusionaria nel secondo.

Pontisso 5,5 - Vince nettamente il confronto con Obiang in apertura, ma anche il suo rendimento muta negativamente con il passare dei minuti.

Favasuli 5,5 - Grande spinta offensiva, ma tanta imprecisione nel momento del cross o del servizio per i compagni. Lascia a desiderare in fase difensiva. (Dal 85' Pittarello S.V.)

Cisse 6,5 - Terzo gol in campionato per il classe 2006, vera sorpresa di questa primissima parte di stagione. Dopo un contropiede che poteva valere il potenziale 2-0, sbagliato nel primo tempo, non riesce più ad incidere in alcun modo.

Oudin 5 - La sua qualità dovrebbe mettere in difficoltà la maggior parte delle difesa della categoria, ma fin qui si è visto un giocatore anonimo. E lo ha confermato anche questo pomeriggio all'U-Power Stadium. (Dal 74' Di Francesco S.V.)

Iemmello 6,5 - L'assist per Cissè è un colpo di classe stupendo, poi però come tutti gli altri giocatori del Catanzaro, anche il capitano sparisce dal match. (Dal 74' Pandolfi 5,5 - Con l'uscita di Iemmello e il suo ingresso in campo, il Catanzaro perde totalmente il riferimento in avanti).

Alberto Aquilani 5 - Il Catanzaro gioca un primo tempo ottimo, ma una ripresa davvero pessima, in cui è mancato tutto e su cui riflettere. Anche sui cambi, come quello di Iemmello in situazione di svantaggio. Interrompe così la striscia di 6 pareggi consecutivi, ma lo fa nel modo peggiore, con una sconfitta.