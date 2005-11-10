Ufficiale Bajrami non torna in Italia: lascia i Rangers e va in prestito all'Al Taawoun

Nedim Bajrami lascia i Rangers e riparte dall'Arabia Saudita. L'Al Taawoun ha ufficializzato l'arrivo del trequartista albanese con la formula del prestito annuale, riservandosi anche un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo al termine della stagione.

Si conclude così, almeno per il momento, l'avventura del classe 1999 a Glasgow. Acquistato nell'estate del 2024 dal Sassuolo per circa 3,4 milioni di sterline, Bajrami non è mai riuscito a imporsi con continuità all'Ibrox, frenato da prestazioni altalenanti e da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento.

Con la maglia dei Rangers il fantasista della nazionale albanese ha collezionato 63 presenze complessive, mettendo a segno 7 reti, senza però diventare un punto fermo della squadra. L'arrivo del nuovo allenatore Derek McInnes ha ulteriormente ridotto il suo spazio. Il tecnico lo aveva infatti inserito tra i giocatori non più centrali nel progetto tecnico, tanto che Bajrami aveva anche perso la maglia numero 14, assegnata al nuovo acquisto Cammy Devlin.

La cessione all'Al Taawoun rientra nel profondo rinnovamento della rosa scozzese. Nel corso dell'estate hanno già salutato definitivamente i Rangers anche James Tavernier, Ben Davies, Jack Butland e Oliver Antman, mentre Danilo ha lasciato il club con la formula del prestito. Per Bajrami, che era stato anche accostato a un ritorno in Italia, si apre ora una nuova esperienza nella Saudi Pro League, dove cercherà di rilanciarsi e ritrovare continuità dopo due stagioni complicate in Scozia.