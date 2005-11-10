Ufficiale Dal miracolo Capo Verde al Marocco: Bubista è il nuovo allenatore del Berkane

Pedro Leitão Brito, conosciuto nel mondo del calcio come Bubista, è il nuovo allenatore del Berkane. Il tecnico capoverdiano, 56 anni, ha firmato un contratto biennale con il club marocchino, pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera dopo gli straordinari risultati ottenuti alla guida della nazionale di Capo Verde.

La notizia rappresenta una svolta inattesa. Solo pochi giorni fa, infatti, Bubista aveva smentito le indiscrezioni che lo accostavano al Berkane, ribadendo la propria volontà di proseguire l'avventura con gli Squali Blu. La situazione, però, sarebbe cambiata rapidamente, fino al raggiungimento dell'accordo con la società marocchina. Bubista lascia la panchina di Capo Verde dopo aver scritto una delle pagine più importanti della storia calcistica del Paese: sotto la sua guida, infatti, la selezione capoverdiana ha conquistato per la prima volta la qualificazione alla Coppa del Mondo, raggiungendo anche gli ottavi di finale dell'edizione 2026 disputata tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un'avventura interrotta solo dall'Argentina di Messi ai supplementari.