Pallone d'Oro, Papin punge Mbappé: "Troppo egocentrico". Il suo preferito è Kane

Mancano ormai pochi giorni all'assegnazione del Pallone d'Oro, con la cerimonia in programma il 26 ottobre, ma il dibattito sul possibile vincitore continua ad animare il mondo del calcio. A dire la sua è stato Jean-Pierre Papin, trionfatore del premio nel 1991, che ha criticato apertamente la comunicazione di Kylian Mbappé, dichiarando di preferire Harry Kane nella corsa al trofeo.

Intervenuto ai microfoni di France TV, l'ex attaccante del Marsiglia e del Milan ha riconosciuto il valore assoluto del capitano della Francia, senza però nascondere il proprio fastidio per quello che considera un atteggiamento eccessivamente incentrato su sé stesso: "Kylian mi piace molto, è un uomo dei record. Però, a un certo punto, è diventato 'Io, io, io e ancora io'. Il Pallone d'Oro lo decidono gli altri. Nella sua comunicazione è sembrato quasi che non ci fosse nessun altro a meritarlo. Per me è stato davvero troppo, un eccesso", ha dichiarato Papin.

L'ex centravanti ha poi spiegato perché, a suo avviso, questo aspetto potrebbe pesare anche nella valutazione finale del premio: "Oggi il Pallone d'Oro viene assegnato sulla base di diversi criteri. Su quasi tutti Kylian è impeccabile, ma su questo no. Ed è un elemento che conta". Papin non ha nascosto la propria preferenza, indicando Harry Kane come il profilo che meriterebbe maggiormente il riconoscimento.