Pocognoli si espone sul caso Coppa d'Africa: "Diatta e Camara restano i miei campioni"

Il caos generato dalla vittoria della Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco è stato fonte di discussione anche nella conferenza stampa di Sébastien Pocognoli. Il tecnico del Monaco ha voluto manifestare apertamente la vicinanza nei confronti di Lamine Camara e Krépin Diatta: "Per me restano i campioni", ha dichiarato, spiegando che la vicenda non ha inciso particolarmente sui due giocatori e ribadendo l’orgoglio del Monaco per quanto dimostrato in campo.

La CAF ha annunciato martedì che il Senegal ha violato il regolamento della competizione abbandonando il campo in segno di protesta durante la finale. Una scelta che ha portato alla revisione del risultato: il Marocco è stato proclamato campione dell’edizione. La federazione senegalese ha già annunciato ricorso, mentre il governo del Paese ha parlato apertamente di corruzione.

La finale, disputata lo scorso gennaio, era stata segnata da forti polemiche: alla nazionale ospitante era stato assegnato un rigore nei secondi finali dei tempi regolamentari, episodio che aveva provocato l’uscita dal campo dei giocatori senegalesi. Dopo una lunga interruzione, Brahim Diaz aveva fallito il penalty, e il Senegal si era poi imposto ai tempi supplementari.