Risultati deludenti e multa per ogni partita: Pocognoli sta costando carissimo al Monaco

Il Monaco sta pagando a caro prezzo la scelta di affidare la panchina a Sebastien Pocognoli. Non solo per i risultati ottenuti finora dal tecnico belga, ma per un particolare importante: Pocognoli non ha infatti il diploma richiesto per allenare in Ligue 1. Nominato a ottobre per succedere ad Adi Hutter, non possiede ancora il BEPF, il titolo necessario per guidare una squadra nella massima serie francese.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club è costretto a versare una multa di 25.000 euro per ogni partita ufficiale. Dopo 17 incontri in competizioni nazionali (14 di Ligue 1 e 3 di Coupe de France), la cifra complessiva raggiunge già i 425.000 euro, con il rischio di salire fino a 750.000 euro entro la fine della stagione. Il quotidiano francese sottolinea che il Monaco aveva valutato di inserire come allenatore ufficiale il suo vice Damien Perrinelle per aggirare il problema, ma anche lui, ancora in formazione, non possiede il diploma richiesto. La soluzione è stata quindi abbandonata e il club ha deciso di accettare la sanzione finanziaria, precisando di aver sempre avuto presente la possibilità di dover pagare una multa fin dall’arrivo di Pocognoli.

Sul campo, la stagione non sorride ai monegaschi. che occupano attualmente un mediocre 10° posto in classifica, confermando che il cammino verso le zone altesarà tutt’altro che semplice.